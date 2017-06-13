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13 июня 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» разрешили проводить трансферы

Решением ПРС ФФК с футбольного клуба «Актобе» снят запрет на осуществление трансферов, сообщает пресс-служба клуба.

Решением <span class=error>ПРС</span> <span class=error>ФФК</span> с футбольного клуба <span class=error>Актобе</span> снят запрет на осуществление трансферов сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Решением Палаты по разрешению споров (ПРС) от 26 мая 2017 года применена санкция к АО «ОФК «Актобе» в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» — за невыполнение решения Палаты по разрешению споров от 24 марта 2017 года по погашению задолженности по заработной плате и компенсации футболисту-профессионалу Логвиненко Ю. А.

12 июня 2017 года решением Палаты по разрешению споров (ПРС) приостановлено решение ПРС от 26 мая 2017 года о применении санкции к АО «ОФК «Актобе» в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» по делу Логвиненко Ю. А. — на основании Определения суда города Актобе от 7 июня 2017 года.

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