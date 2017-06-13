«Актобе» разрешили проводить трансферы

Решением Палаты по разрешению споров (ПРС) от 26 мая 2017 года применена санкция к АО «ОФК «Актобе» в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» — за невыполнение решения Палаты по разрешению споров от 24 марта 2017 года по погашению задолженности по заработной плате и компенсации футболисту-профессионалу Логвиненко Ю. А.



12 июня 2017 года решением Палаты по разрешению споров (ПРС) приостановлено решение ПРС от 26 мая 2017 года о применении санкции к АО «ОФК «Актобе» в виде «запрета на регистрацию переходов (трансферов) игроков» по делу Логвиненко Ю. А. — на основании Определения суда города Актобе от 7 июня 2017 года.