«Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Одному из лучших вратарей в советском футболе Ринату Дасаеву исполняется 60 лет. Дасаев долгое время был капитаном московского «Спартака» и сборной СССР, неоднократно признаваясь лучшим голкипером страны. Большинство советских рекордов для вратарей принадлежит именно Дасаеву, который сейчас работает тренером голкиперов в клубе «Спартак-2».