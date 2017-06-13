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13 июня 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продлил контракт с «Атлетико».

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продлил контракт с <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Прежний договор между игроком и «матрасниками» действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Примеры Антуан провёл 36 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами.

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