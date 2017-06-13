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13 июня 2017, 13:43 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Реал» пропишет в новом контракте полузащитника отступные в размере 350 миллионов евро

Полузащитник сборной Испании и «Реала» Марко Асенсио договорился о продлении контракта с мадридским клубом.

Он забил первый и последний голы Реала в минувшем сезоне. Увеличить
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По данным Marca, новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Ежегодная зарплата Асенсио будет составлять 3,5 миллионов евро. Предыдущий договор хавбека истекал летом 2020 года.

В новом контракте Асенсио сумма отступных будет составлять 350 миллионов евро. Издание отмечает, что по испанскому законодательству в трудовом договоре обязательно должна стоять сумма выкупа.

21-летний воспитанник «Мальорки» Асенсио был подписан «Реалом» в декабре 2014 года. К мадридской команде он присоединился после годичной аренды в «Эспаньоле». В дебютном сезоне за «Реал» Асенсио провел 23 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету три мяча и один ассист в восьми играх.

Вместе с «Реалом» Асенсио стал чемпионом Испании и победителем ЛЧ. Футболист также стал автором первого и последнего голов клуба в сезоне, отличившись в Суперкубке УЕФА с «Севильей» (3:2) и в финале ЛЧ против «Ювентуса» (4:1).

5 сентября 2016 года Асенсио дебютировал в национальной сборной Испании, выйдя на замену в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Лихтенштейна (8:0).

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