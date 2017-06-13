Прокуратура Испании подала иск против Роналду по обвинению в неуплате налогов

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По информации агентства, в заявлении прокуратуры значится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании».

Ранее Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 гг. и части 2014 года на общую сумму более €15 млн Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет.