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13 июня 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Прокуратура Испании подала иск против Роналду по обвинению в неуплате налогов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Испанская прокуратура подала иск в отношении нападающего испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14,7 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

<em>МОСКВА 13 июня. /ТАСС/.</em> Испанская прокуратура подала иск в отношении нападающего испанского Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Увеличить
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По информации агентства, в заявлении прокуратуры значится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании».

Ранее Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 гг. и части 2014 года на общую сумму более €15 млн Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет.

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