Источник: Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2019 года

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Предыдущее соглашение аргентинского специалиста со столичным клубом было в силе до лета 2018 года.

Ранее испанские СМИ неоднократно писали, что в услугах Симеоне заинтересован миланский «Интер». Однако он сам всегда отмечал, что пока не собирается работать в другом клубе.

По итогам последнего сезона «Атлетико» в чемпионате Испании занял 3-е место, заработав 78 очков.