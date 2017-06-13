Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30057065/
13 июня 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» и «Интер» поспорят за хавбека ПСЖ Пасторе

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе интересен сразу двум итальянским клубам.

L’Equipe сообщает, что в услугах аргентинца заинтересованы «Милан» и «Интер».

Французские СМИ пишут, что 27-летний хавбек стремится покинуть «ПСЖ». Главный тренер парижан Унаи Эмери также не собирается удерживать игрока, однако руководство парижан против ухода Пасторе. В клубе считают, что это может быть плохим сигналом для других игроков.

Хавьер Пасторе был одним из первых дорогих приобретений «ПСЖ» с момента прихода нового президента Нассера Аль-Хелаифи. В 2011 году парижане заплатили «Палермо» € 42 млн.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото