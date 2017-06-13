«Милан» и «Интер» поспорят за хавбека ПСЖ Пасторе

L’Equipe сообщает, что в услугах аргентинца заинтересованы «Милан» и «Интер».

Французские СМИ пишут, что 27-летний хавбек стремится покинуть «ПСЖ». Главный тренер парижан Унаи Эмери также не собирается удерживать игрока, однако руководство парижан против ухода Пасторе. В клубе считают, что это может быть плохим сигналом для других игроков.