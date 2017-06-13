«Милан» и «Интер» поспорят за хавбека ПСЖ Пасторе
Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе интересен сразу двум итальянским клубам.
L’Equipe сообщает, что в услугах аргентинца заинтересованы «Милан» и «Интер».
Французские СМИ пишут, что 27-летний хавбек стремится покинуть «ПСЖ». Главный тренер парижан Унаи Эмери также не собирается удерживать игрока, однако руководство парижан против ухода Пасторе. В клубе считают, что это может быть плохим сигналом для других игроков.
Хавьер Пасторе был одним из первых дорогих приобретений «ПСЖ» с момента прихода нового президента Нассера
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