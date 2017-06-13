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13 июня 2017, 12:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

ПФЛК сообщила об изменениях в составах команд

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о следующих изменениях в составах команд.

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о следующих изменениях в составах команд. Увеличить
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«Экибастуз».

Отзаявлены: Багдат Уразалиев, Мадьяр Рамазанов, Нурсултан Алибеков, Юрий Голофаст, Адилет Абдибеков.

«Иртыш».

Дозаявлен: Мадьяр Рамазанов (№ 15).

«Иртыш М».

Отзаявлены: Тилеукабыл Бекмарат, Сансызбай Жантурмысов.

Дозаявлены: Нурсултан Алибеков (№ 55), Багдат Уразалиев (№ 39).

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