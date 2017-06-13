ПФЛК сообщила об изменениях в составах команд
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о следующих изменениях в составах команд.
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«Экибастуз».
Отзаявлены: Багдат Уразалиев, Мадьяр Рамазанов, Нурсултан Алибеков, Юрий Голофаст, Адилет Абдибеков.
«Иртыш».
Дозаявлен: Мадьяр Рамазанов (№ 15).
«Иртыш М».
Отзаявлены: Тилеукабыл Бекмарат, Сансызбай Жантурмысов.
Дозаявлены: Нурсултан Алибеков (№ 55), Багдат Уразалиев (№ 39).
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