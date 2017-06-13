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13 июня 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

У защитника «Атлетика» Ерая рецидив ракового заболевания

У защитника «Атлетика» из Бильбао Ерая Альвареса Лопеса рецидив ракового заболевания, сообщает Marca.

В декабре 2016 года у Ерая обнаружили рак яичек, в результате чего он подвергся хирургическому вмешательству. Футболист в последние дни находился в расположении молодёжной сборной Испании, и медицинское обследование выявило у него аномалию в области лимфатических желёз. Сейчас футболист должен подвергнуться химиотерапии и, по первоначальным прогнозам, пропустит три месяца.

Действующий контракт Ерая с «Атлетиком» рассчитан до лета 2022 года.

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