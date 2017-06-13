«Атырау» покинул легионер
По информации Sports.kz, 31-летний хорватский нападающий Иван Родич ушел из «Атырау».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как рассказал сам спортсмен, его трудовое соглашение с казахстанским клубом было рассчитано на 4 месяца, и стороны не стали его продлевать.
В 2017 году Иван Родич сыграл за нефтяников в турнире КПЛ 5 матчей, кроме того, принял участие в 2 кубковых поединках, в которых забил 1 мяч.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter