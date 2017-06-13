«Атырау» покинул легионер

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Как рассказал сам спортсмен, его трудовое соглашение с казахстанским клубом было рассчитано на 4 месяца, и стороны не стали его продлевать.



В 2017 году Иван Родич сыграл за нефтяников в турнире КПЛ 5 матчей, кроме того, принял участие в 2 кубковых поединках, в которых забил 1 мяч.