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13 июня 2017, 11:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» покинул легионер

По информации Sports.kz, 31-летний хорватский нападающий Иван Родич ушел из «Атырау».

По информации Sports.kz 31-летний хорватский нападающий Иван Родич ушел из <span class=error>Атырау</span>. Увеличить
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Как рассказал сам спортсмен, его трудовое соглашение с казахстанским клубом было рассчитано на 4 месяца, и стороны не стали его продлевать.

В 2017 году Иван Родич сыграл за нефтяников в турнире КПЛ 5 матчей, кроме того, принял участие в 2 кубковых поединках, в которых забил 1 мяч.

Атырау
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