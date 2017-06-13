Экс-игрок «Нефтчи» Пессалли погиб в ДТП
Бразильский футболист Жонас Пессалли, известный в Европе по выступлению за азербайджанский «Нефтчи» и ряд французских клубов, погиб в ДТП.
Об этом сообщает
Руководство «Параны» выразило соболезнования семье погибшего спортсмена. Клуб окажет близким Пессалли необходимую помощь. Президент бразильской команды Леонардо де Оливейра объявил о трёхдневном трауре.
На протяжении карьеры полузащитник играл за «Гремио», французские «Анже» и «Лукон». У Пессалли осталась жена и трое детей.
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