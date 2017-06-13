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13 июня 2017, 10:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» не расстанется с Тельо за менее чем € 12 млн

Руководство «Барселоны» подняло сумму трансферной компенсации за нападающего Кристиана Тельо, сообщает Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды за «Фиорентину», которая могла купить его трансферный лист за € 8 млн. Однако итальянский клуб не был заинтересован в приобретении игрока на постоянной основе.

Действующий контракт Тельо с каталонским клубом в силе до лета 2018 года.

В минувшем сезоне Тельо провёл за «Фиорентину» 42 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.

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