«Барселона» не расстанется с Тельо за менее чем € 12 млн

В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды за «Фиорентину», которая могла купить его трансферный лист за € 8 млн. Однако итальянский клуб не был заинтересован в приобретении игрока на постоянной основе.

Действующий контракт Тельо с каталонским клубом в силе до лета 2018 года.

В минувшем сезоне Тельо провёл за «Фиорентину» 42 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.