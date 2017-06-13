Каньяс вернулся в «Астану»

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Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram. Всего за АПОЭЛ Каньяс провел 13 игр и забил 1 гол.

Напомним, что 30-го января Рохер Каньяс был официально представлен в качестве игрока АПОЭЛя, где был передан в кипрский клуб на арендных соглашениях.