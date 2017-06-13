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13 июня 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Каньяс вернулся в «Астану»

Колумбийский полузащитник ФК «Астана» Рохер Каньяс, отбывший аренду в кипрском АПОЭЛе, вернулся в стан столичного клуба, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Колумбийский полузащитник ФК <span class=error>Астана</span> <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> отбывший аренду в кипрском <span class=error>АПОЭЛе</span> вернулся в стан столичного клуба сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram. Всего за АПОЭЛ Каньяс провел 13 игр и забил 1 гол.

Напомним, что 30-го января Рохер Каньяс был официально представлен в качестве игрока АПОЭЛя, где был передан в кипрский клуб на арендных соглашениях.

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