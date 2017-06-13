Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

Согласно информации источника, соглашение футболиста сборной Испании будет продлено до лета 2023 года. В «Королевском клубе» очень довольны выступлением игрока в минувшем сезоне и считают, что он может стать одним из самых значительных футболистов в истории клуба. Что же касается суммы отступных за него, то она составит € 350 млн. Действующий контракт Асенсио с «Реалом» в силе до лета 2020 года.

В последнем сезоне Асенсио принял участие в 23 матчах Примеры, став автором 3 голов и 2 результативных передач. Он забил гол и в финале Лиги чемпионов, способствовав победе своей команды над «Ювентусом» со счётом 4:1.