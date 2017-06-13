Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30055635/
13 июня 2017, 10:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Асенсио продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

Руководство мадридского «Реала» достигло соглашения с полузащитником команды Марко Асенсио относительно продления контракта игрока, сообщает Marca.

Согласно информации источника, соглашение футболиста сборной Испании будет продлено до лета 2023 года. В «Королевском клубе» очень довольны выступлением игрока в минувшем сезоне и считают, что он может стать одним из самых значительных футболистов в истории клуба. Что же касается суммы отступных за него, то она составит € 350 млн. Действующий контракт Асенсио с «Реалом» в силе до лета 2020 года.

В последнем сезоне Асенсио принял участие в 23 матчах Примеры, став автором 3 голов и 2 результативных передач. Он забил гол и в финале Лиги чемпионов, способствовав победе своей команды над «Ювентусом» со счётом 4:1.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото