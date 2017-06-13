Роналду против Месси: кто богаче?

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Кто из главных звезд мирового футбола зарабатывает больше?

Роналду и Месси превратили битву за «Золотой мяч» в междусобойчик. Эта пара доминирует на футбольных полях. Португалец и аргентинец подарили болельщикам массу невероятных, запоминающихся моментов. Сейчас они — главные звезды в нашей любимой игре.

Высококлассный футбол в решающих матчах и гонка за основными призами мирового футбола приносит им не только славу, но и многомиллионные доходы. Попробуем сравнить их контракты.

СКОЛЬКО ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ В НЕДЕЛЮ?

РОНАЛДУ.

По данным лиссабонской газеты Correio de Manha, лидер «Реала» получает приблизительно 23,7 миллиона евро в год. Это чистый доход португальца. Если разделить сумму на 52 недели, получится 455 тысяч евро после уплаты налогов.

МЕССИ.

В начале июля аргентинец подпишет новый контракт с «Барселон​ой». По этому соглашению он будет получать около 30 миллионов евро за сезон. То есть 576 920 евро в неделю.

РАЗМЕР ОТСТУПНЫХ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА В ДРУГОЙ КЛУБ.

РОНАЛДУ.

1 миллиард евро.

МЕССИ.

400 миллионов евро.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРАКТА.

РОНАЛДУ.

Его соглашение с «Реалом» заканчивается в 2021 году. И Криштиану уже сказал, что это его «предпоследний» контракт. Португалец планирует играть за «Королевский клуб» до тех пор, пока ему не стукнет 41 год.

МЕССИ.

Его новый контракт будет рассчитан на 3 года — до 2021-го с опцией продления еще на один сезон. Будет ли задействован пункт о продлении целиком, полностью зависит от самого аргентинца. Часто клубы принимают решение о пролонгации, анализируя, как футболист проводит последний год соглашения, но это точно не о ситуации с Месси и «Барселоной».

БОНУСЫ.

РОНАЛДУ.

В контракте португальца прописаны различные секретные премии за командные и личные достижения. По некоторым данным, благодаря победе в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, Роналду разбогател в этом сезоне на 1,5 миллиона евро.

МЕССИ.

Аргентинец может увеличить доходы до 20 процентов, если поможет «Барселоне» победить в примере, выиграть Лигу чемпионов или если сам завоюет «Золотой мяч». А еще Месси получит солидный подписной бонус. Эта сумма может достигать 15 миллионов евро.

ДРУГИЕ КОНТРАКТЫ.

РОНАЛДУ.

Соглашение Криштиану с Nike приносит ему приблизительно 24 миллиона евро в год. В списке журнала Forbes за 2017 год указано, что лидер «Реала» заработал 71,8 миллиона фунтов стерлингов с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. В эту сумму входят поступления от многочисленных рекламных контрактовhttps://portal.sport-express.ru/. На сегодняшний день Роналду — самый дорогой спортсмен мира.

МЕССИ.

У аргентинца есть похожий контракт с Adidas, по которому он получает 10 миллионов евро в год. Forbes поставил Месси на третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов. По мнению авторитетного издания, форвард «Барселоны» зарабатывает 61,8 миллиона фунтов в год.

ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ С ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ?

РОНАЛДУ.

В прошлом году португалец приобрел отель в Монте-Карло за 140 миллионов евро. Сеть гостиниц CR7 уже имеет представительство в Нью-Йорке, Мадриде и Лиссабоне.

МЕССИ.

Аргентинец тоже вкладывается в гостиничный бизнес. Недавно он приобрел 4-звездочный отель на 77 номеров в муниципалитете Сиджес неподалеку от Барселоны. Этот отель назовут MiМ, а средняя цена комнаты в нем составит 300 евро. Планируется, что гостиница будет приносить владельцу около 30 миллионов евро в год.