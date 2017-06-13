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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30055449/
13 июня 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сергей Павлов: Результат работы подведем осенью

Приход российского специалиста Сергея Павлова на пост главного тренера футбольного клуба «Атырау» в довольно сложный для его команды период болельщики нефтяников восприняли с энтузиазмом. И, надо заметить, наставник начал показывать результат. Сейчас атыраусцы поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы КПЛ, а в розыгрыше Кубка страны дошли до полуфинальной стадии.

Приход российского специалиста Сергея <span class=error>Павлова</span> на пост главного тренера футбольного клуба <span class=error>Атырау</span> в довольно сложный для его команды период болельщики нефтяников восприняли с энтузиазмом. И надо заметить наставник начал показывать результат. Сейчас атыраусцы поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы <span class=error>КПЛ</span> а в розыгрыше Кубка страны дошли до полуфинальной стадии. Увеличить
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Результаты работы россиянина были отмечены и его коллегами. По результатам их опроса ПФЛК признала Сергея Павлова лучшим тренером Казахстанской Премьер-Лиги в мае.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz задал несколько вопросов наставнику «Атырау».

 — Сергей Александрович, сейчас в Казахстане открылось летнее трансферное окно. Каких изменений стоит ожидать в составе Вашей дружины?
— Ряд позиций в команде нуждаются в усилении, поэтому изменения в составе будут. Сейчас по этому вопросу руководство клуба ведет работу, и в ближайшее время Вы узнаете имена новичков команды. Заранее называть их не буду, — когда договоренности с игроками будут достигнуты, об этом объявят.

 — Называть футболистов, которые точно покинут команду, тоже не станете?
— Раз будут новые игроки, то, естественно, кто-то покинет команду. Но без официального решения по этому моменту их имена объявить не могу.

 — После Вашего прихода в «Атырау» результаты команды пошли вверх. В связи с этим не были ли изменены задачи на сезон, поставленные руководством?
— Определенной задачи, что мы должны занять определенное место, — скажем, в пятерке, — перед коллективом не стоит. Наша цель — стараться добыть победу в каждом матче и как можно больше набрать очков. А итоги нашей работы будем подводить осенью, — тогда и посчитаем набранные турнирные баллы.

 — «Атырау» пробился в полуфинал Кубка Казахстана. Первая встреча на этой стадии был проиграна в гостях «Шахтеру» со счетом 0:1. Кому дает преимущество такой результат перед ответным поединком на вашей территории?
— Победа со счетом 1:0 на своем поле — достаточно хороший результат для карагандинцев. Если в ответной игре они смогут поразить наши ворота, то нам нужно забивать уже три мяча, а это сделать хоть и реально, но непросто. Но, все же, несмотря на поражение в первом матче, выйти в финал национального Кубка моей команде вполне по силам.

 — Вам предстоит сейчас всерьез заняться «Шахтером» — впереди два подряд поединка с этой командой: на выезде в рамках турнира КПЛ и ответный матч полуфинала Кубка страны в Атырау. Всех ли основных игроков выпустите на поле в игре чемпионата — во избежание ненужных травм перед важным кубковым рандеву?
— На этот вопрос ответить не могу. Свои тренерские задумки открывать перед соперником я не намерен.

 — Все же до Кубка сейчас, как говорится, рукой подать. Не ставите перед собой задачу выиграть этот трофей?
— Розыгрыш национального Кубка изначально подразумевает победу в каждом матче. Ну, а если уже находишься в полуфинале, — о победе в этом турнире будет думать любая команда.

 — По статистике, в вашей команде защитники поражают ворота соперников чаще, чем нападающие. С чем это связано?
— Проблемы в игре нападающих, в принципе, как и на других позициях, у нас есть. Ну, а удачную игру защитников могу объяснить, прежде всего, хорошим розыгрышем стандартных положений у ворот соперника.

Атырау
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