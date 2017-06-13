Сергей Павлов: Результат работы подведем осенью

Результаты работы россиянина были отмечены и его коллегами. По результатам их опроса ПФЛК признала Сергея Павлова лучшим тренером Казахстанской Премьер-Лиги в мае.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz задал несколько вопросов наставнику «Атырау».



— Сергей Александрович, сейчас в Казахстане открылось летнее трансферное окно. Каких изменений стоит ожидать в составе Вашей дружины?

— Ряд позиций в команде нуждаются в усилении, поэтому изменения в составе будут. Сейчас по этому вопросу руководство клуба ведет работу, и в ближайшее время Вы узнаете имена новичков команды. Заранее называть их не буду, — когда договоренности с игроками будут достигнуты, об этом объявят.



— Называть футболистов, которые точно покинут команду, тоже не станете?

— Раз будут новые игроки, то, естественно, кто-то покинет команду. Но без официального решения по этому моменту их имена объявить не могу.



— После Вашего прихода в «Атырау» результаты команды пошли вверх. В связи с этим не были ли изменены задачи на сезон, поставленные руководством?

— Определенной задачи, что мы должны занять определенное место, — скажем, в пятерке, — перед коллективом не стоит. Наша цель — стараться добыть победу в каждом матче и как можно больше набрать очков. А итоги нашей работы будем подводить осенью, — тогда и посчитаем набранные турнирные баллы.



— «Атырау» пробился в полуфинал Кубка Казахстана. Первая встреча на этой стадии был проиграна в гостях «Шахтеру» со счетом 0:1. Кому дает преимущество такой результат перед ответным поединком на вашей территории?

— Победа со счетом 1:0 на своем поле — достаточно хороший результат для карагандинцев. Если в ответной игре они смогут поразить наши ворота, то нам нужно забивать уже три мяча, а это сделать хоть и реально, но непросто. Но, все же, несмотря на поражение в первом матче, выйти в финал национального Кубка моей команде вполне по силам.



— Вам предстоит сейчас всерьез заняться «Шахтером» — впереди два подряд поединка с этой командой: на выезде в рамках турнира КПЛ и ответный матч полуфинала Кубка страны в Атырау. Всех ли основных игроков выпустите на поле в игре чемпионата — во избежание ненужных травм перед важным кубковым рандеву?

— На этот вопрос ответить не могу. Свои тренерские задумки открывать перед соперником я не намерен.



— Все же до Кубка сейчас, как говорится, рукой подать. Не ставите перед собой задачу выиграть этот трофей?

— Розыгрыш национального Кубка изначально подразумевает победу в каждом матче. Ну, а если уже находишься в полуфинале, — о победе в этом турнире будет думать любая команда.



— По статистике, в вашей команде защитники поражают ворота соперников чаще, чем нападающие. С чем это связано?

— Проблемы в игре нападающих, в принципе, как и на других позициях, у нас есть. Ну, а удачную игру защитников могу объяснить, прежде всего, хорошим розыгрышем стандартных положений у ворот соперника.