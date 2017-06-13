Ибрагимович начал переговоры с представителями MLS о переходе в «Гэлакси»

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Ранее в июне стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с 35-летним форвардом, который станет свободным агентом. Ибрагимович повредил связки колена 20 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Ему была сделана операция, и согласно предварительным прогнозам врачей, он не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

Позже в СМИ появилась информация, что Ибрагимович продолжит восстановление вместе с «Юнайтед», а также может вновь подписать с клубом краткосрочный контракт.

По сообщению источника, в «Лос-Анджелесе» готовы удовлетворить финансовые запросы Ибрагимовича после того, как стало известно, что американскую команду покидает Робби Кин. Ожидается, что первая информация о будущем звездного нападающего появится на текущей неделе.