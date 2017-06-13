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13 июня 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Ибрагимович начал переговоры с представителями MLS о переходе в «Гэлакси»

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступавший в минувшем сезоне за «Манчестер Юнайтед», начал переговоры с представителями высшей футбольной лиги США и Канады (MLS) о своем переходе «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Yahoo Sports.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Шведский нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович выступавший в минувшем сезоне за Манчестер Юнайтед начал переговоры с представителями высшей футбольной лиги США и Канады (MLS) о своем переходе Лос-Анджелес <span class=error>Гэлакси</span> сообщает Yahoo Sports. Увеличить
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Ранее в июне стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с 35-летним форвардом, который станет свободным агентом. Ибрагимович повредил связки колена 20 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Ему была сделана операция, и согласно предварительным прогнозам врачей, он не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

Позже в СМИ появилась информация, что Ибрагимович продолжит восстановление вместе с «Юнайтед», а также может вновь подписать с клубом краткосрочный контракт.

По сообщению источника, в «Лос-Анджелесе» готовы удовлетворить финансовые запросы Ибрагимовича после того, как стало известно, что американскую команду покидает Робби Кин. Ожидается, что первая информация о будущем звездного нападающего появится на текущей неделе.
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