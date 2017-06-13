Стоичков: «Реал» трижды выиграл чемпионат Испании за 10 лет, это просто позор
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Мадридский «Реал» за последние десять лет только три раза выиграл чемпионата Испании, и это является позором для клуба с такими возможностями, заявил агентству «Р-Спорт» легендарный нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков.
Мадридский «Реал» 3 июня в финале Лиги чемпионов УЕФА в Кардиффе разгромил туринский «Ювентус» — 4:1. Ранее «Королевский клуб» стал победителем чемпионата Испании, обогнав «Барселону» на три очка. Подобный «дубль» мадридский клуб сделал впервые за 60 лет. «Барселона» за последние 10 лет шесть раз становилась чемпионом Испании.
«Этот финал с “Ювентусом” я даже не смотрел. Тяжело, что я ничего не могу поделать с тем, что “Реал” побеждает, — сказал Стоичков в интервью корреспонденту “Р-Спорт”. — Но “Реал” за десять лет три раза стал чемпионом. Это же позор! Настоящий позор. За 30 лет только семь раз выиграть национальный чемпионат (на самом деле 11 — прим. авт). С такими возможностями, как у “Реала”. Просто позор! “Реал” не способен выигрывать пять титулов в сезон, как это делала “Барселона”. Такое им может только сниться».
«Почему Криштиану Роналду заслуживает “Золотой мяч”? Приз вручают в январе. За это время даже у вас может мнение поменяться, — добавил собеседник агентства. — Любому ясно, что он и Лионель Месси — два лучших игрока в современном футболе. Но, послушайте, с Месси никто не может сравниться. Точно так же, как не может такой клуб, как “Реал”, сравниться с “Барселоной”. Они просто не могут играть в такой футбол, у них нет школы хотя бы
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