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13 июня 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Один болельщик убит в ходе фанатских беспорядков в Колумбии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Болельщик колумбийского футбольного клуба «Америка» из города Кали был убит в ходе беспорядков, которые происходили до и во время дерби с «Депортиво». Об этом сообщает французская газета L’Equipe.

В воскресенье во время матча между колумбийскими клубами «Америка» и «Депортиво» в городе Кали начались беспорядки. Полиция зафиксировала 57 различных стычек и доложила о 70 задержанных еще до финального свистка на матче.

Болельщик «Америки» покупал алкоголь в магазине, когда на него напали фанаты «Депортиво» и избили его. Он скончался, когда один из его друзей вез его на мотоцикле в больницу.

В полуфинальном матче чемпионата Колумбии по футболу «Депортиво» со счетом 2:0 одержал победу над «Америкой» и выиграл по итогам двухматчевой серии (0:0, 2:0). В финале «Депортиво» встретится с «Атлетико Насьональ».
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