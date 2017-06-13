Один болельщик убит в ходе фанатских беспорядков в Колумбии

В воскресенье во время матча между колумбийскими клубами «Америка» и «Депортиво» в городе Кали начались беспорядки. Полиция зафиксировала 57 различных стычек и доложила о 70 задержанных еще до финального свистка на матче.

Болельщик «Америки» покупал алкоголь в магазине, когда на него напали фанаты «Депортиво» и избили его. Он скончался, когда один из его друзей вез его на мотоцикле в больницу.

В полуфинальном матче чемпионата Колумбии по футболу «Депортиво» со счетом 2:0 одержал победу над «Америкой» и выиграл по итогам двухматчевой серии (0:0, 2:0). В финале «Депортиво» встретится с «Атлетико Насьональ».