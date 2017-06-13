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13 июня 2017, 8:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-тренер ФК «Зенит» Луческу попросил у «Бурсаспора» зарплату €3,5 млн за сезон

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Мирча Луческу, ранее возглавлявший санкт-петербургский «Зенит» и донецкий «Шахтер», попросил у турецкого футбольного клуба «Бурсаспор» годовую заработную плату в размере 3,5 миллиона евро за работу в должности главного тренера команды, сообщает sport.ro.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> ранее возглавлявший <nobr>санкт-петербургский</nobr> Зенит и донецкий Шахтер попросил у турецкого футбольного клуба <span class=error>Бурсаспор</span> годовую заработную плату в размере 35 миллиона евро за работу в должности главного тренера команды сообщает sport.ro. Увеличить
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По информации издания, президент «Бурсаспора» и еще один представитель клуба провели переговоры с Луческу, но отказались от идеи приглашения 71-летнего тренера, когда узнали запрашиваемую им сумму.

Луческу, до этого на протяжении 12 лет тренировавший донецкий «Шахтер», возглавил «Зенит» летом 2016 года. Румынский специалист подписал с клубом контракт по схеме «2+1», сменив на посту главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша. По окончании минувшего сезона было объявлено, что совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Луческу.

«Зенит» под руководством румынского тренера завоевал Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны, получив право выступить в квалификации Лиги Европы-2017/18. При этом в Кубке России команда вылетела на стадии 1/8 финала, а в Лиге Европы остановилась в 1/16 финала.

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