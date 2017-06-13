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С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов. Возглавляет рейтинг рэпер Diddy, у которго 130 миллионов. На втором месте — певица Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов, на третьем — писательница Джоан Роуллинг (95).

Всего в рейтинге 30 спортсменов. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс с доходом 86 миллионов долларов занял десятое место, нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 14-е (80 миллионов), теннисист Роджер Федерер — 23-е (64). Также в топ-100 представители НФЛ, гольфа, Формулы-1, легкой атлетики, ММА и бейсбола. Замыкает рейтинг форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович с заработком в 32 миллиона долларов.

Топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes (спортмены).

5. Криштиану Роналду (футбол, «Реал») — 93.

10. Леброн Джеймс (баскетбол, «Кливленд») — 86.

14. Лионель Месси (футбол, «Барселона») — 80.

23. Роджер Федерер (теннис) — 64.

25. Кевин Дюрант (баскетбол, «Голден Стэйт») — 60,6.

37. Эндрю Люк (американский футбол, «Индианаполис») — 50.

37. Рори Макилрой (гольф) — 50.

42. Стеф Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — 47,3.

45. Джеймс Харден (баскетбол, «Хьюстон») — 46,6.

46. Льюис Хэмилтон (Формула-1, «Мерседес») — 46.

48. Дрю Брис (американский футбол, «Нью-Орлеан) — 45,3.

50. Фил Микельсон (гольф) — 43,5.

62. Рассел Уэстбрук (баскетбол, «Оклахома-Сити») — 38,6.

63. Себастьян Феттель (Формула-1, «Феррари») — 38,5.

64. Дэмиан Лиллард (баскетбол, «Портленд») — 38,4.

68. Новак Джокович (теннис) — 37,6.

70. Тайгер Вудс (гольф) — 37,1.

71. Неймар (футбол, «Барселона») — 37.

76. Дуэйн Уэйд (баскетбол, «Чикаго») — 36,2.

77. Фернандо Алонос (Формула-1, «Макларен») — 36.

83. Джордан Спет (гольф) — 34,5.

87. Деррик Роуз (баскетбол, «Нью-Йорк») — 34,3.

88. Усэйн Болт (легкая атлетика) — 34,2.

89. Гарет Бэйл (футбол, «Реал») — 34.

89. Конор Макгрегор (ММА) — 34.

92. Кеи Нишикори (теннис) — 33,9.

93. Флетчер Кокс (американский футбол, «Филадельфия») — 33,4.

94. Клейтон Киршоу (бейсбол, «Лос-Анджлес Доджерс») — 33,3.

97. Кармело Энтони (баскетбол, «Нью-Йорк») — 32,6.

100. Златан Ибрагимович (футбол, «МЮ») — 32.