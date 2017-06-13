Экс-тренер «Шахтера» Кардозу возглавил «Риу Аве»
Новым главным тренером португальского «Риу Аве» стал Мигел Кардозу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Детали контракта не указаны. Ранее Кардозу работал тренером молодежной команды «Шахтера» и ассистентом главного тренера Паулу Фонсеки.
В прошлом сезоне «Риу Аве» стал седьмым в чемпионате Португалии.
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