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13 июня 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Экс-тренер «Шахтера» Кардозу возглавил «Риу Аве»

Новым главным тренером португальского «Риу Аве» стал Мигел Кардозу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новым главным тренером португальского Риу <span class=error>Аве</span> стал <span class=error>Мигел</span> <span class=error>Кардозу</span>. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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Детали контракта не указаны. Ранее Кардозу работал тренером молодежной команды «Шахтера» и ассистентом главного тренера Паулу Фонсеки.

В прошлом сезоне «Риу Аве» стал седьмым в чемпионате Португалии.

Риу Аве
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