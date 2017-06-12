Задание на лето. 11 трансферных целей для «Барселоны»

95 процентов клубов в мире были бы удовлетворены сезоном, если бы взяли хотя бы один трофей. Но есть когорта особенных, которые из года в год замахиваются как минимум на победный дубль. Безусловно, «Барселона» из их числа. Очередной успех в Кубке Короля позволил игрокам уйти в отпуск в хорошем настроении, а Луису Энрике покинуть клуб на мажорной ноте. Болельщики же мигом ринулись обсуждать кандидатуры футболистов, которые могли бы пригодиться на «Камп Ноу».

В новый сезон каталонский гранд вступит вместе с Эрнесто Вальверде, оставившим басконский «Атлетик» ради предложения мечты. Вероятно, барселонская «верхушка» обсуждает с наставником летние трансферы, но нет уверенности, что всё будет решать именно он. Не исключено, что главному тренеру придётся уже по ходу разбираться с тем материалом, который он получит. Наверняка ведь у клуба уже есть ряд договорённостей по переходам.

Очевидно, что раз сезон «Барселоне» не удался, то нужны изменения, траты. Невооружённым взглядом видны позиции, которые буквально требуют укрепления, освежения. И речь не только о стартовом составе, но даже о скамейке запасных, которая в минувшем сезоне была максимально неэффективна.

Перейдём к обсуждению проблем сине-гранатовых, а также персоналий, которые помогли бы «Барсе» вновь очутиться на вершине.

Оборона

Честно говоря, больше всего меня удивляет, что едва ли не всем миром выбирают для «Барселоны» правого защитника, при этом совершенно позабыв о центре обороны. Возможно, всех так успокоили слова Вальверде о том, что в команде остаётся ветеран Маскерано, а молодому Марлону Сантосу будет дан шанс. В итоге мы получаем бравую четвёрку: Пике, Юмтити, Маскерано и Марлон. Если бы Маскерано было бы 28, а не 33, то можно было бы помыслить о прохождении долгого сезона и с таким подбором, но сейчас это выглядит полнейшим безумием. А если Вальверде решит использовать схему с тремя центральными защитниками? Как тогда быть?

Центральный защитник просто необходим, и желательно высокого уровня, а не для ротации. В больших матчах тот Юмтити пока не убедил в своей надёжности. Не исключено, что это происходит из-за слабости средней линии «Барселоны», но, тем не менее, конкуренцию нужно усиливать.

Практически идеальная кандидатура — Костас Манолас из «Ромы». Грека очень хочет видеть в «Интере» Лучано Спаллетти, однако, если в борьбу включится «Барса», то миланцам придётся подвинуться. Всем хорош Манолас — и чтением игры, и умением остановить оппонента один в один, и хорошим первым пасом, и высоким прыжком. К тому же грек ещё очень молод, особенно для центрального защитника. 14 июня ему исполнится лишь 26 лет. Он уже достаточно опытен, но при этом лучшие годы всё ещё впереди.

Но «Барса» могла бы сделать и ход конём, взяв у «Челси» Сесара Аспиликуэту. Конте ищет новых центральных защитников, и вполне возможно, что баск выпадет из стартового состава лондонцев. Как показал минувший сезон, миниатюрный испанец — невероятный универсал. Помнится, покупали его на правый фланг обороны. Но долгое время он выступал на позиции левого защитника, а Конте поставил его в тройку в центре и не прогадал. Для схемы 3−4−3 Аспиликуэта идеально подходит, учитывая его скорость и умение начинать атаки, выдвигаясь едва ли не к центральному кругу. Уверен, что он не забыл, как бороздить бровку, в сборной Испании ему постоянно напоминают об этом навыке.

В испанской и английской прессе едва ли не каждый день появляются заметки, отправляющие в Барселону правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. О достоинствах испанца все и так отлично знают, но стоит ли он более 50 млн евро? Лондонцы именно столько хотят выручить за своего «винг-бэка». Не лучше ли перехватить Джибриля Сидибе из «Монако», раз клуб из княжества готов с ним расстаться. В скорости он вряд ли уступает Бельерину, как и в принятии решений, но француз мог бы добавить «Барсе» атлетизма, пробивной мощи. Сидибе великолепен в воздухе, а каталонцам не хватает ещё одного умельца для борьбы на «втором этаже». Тогда бы и стандарты могли заиграть более яркими красками, и в своей штрафной при кроссах было бы спокойнее.

В любом случае минимум два защитника «Барселоне» необходимы.

Опорный хавбек

Понятно, что с Серхио Бускетсом «Барса» расставаться не собирается, это ключевая фигура. Но в последнее время опорный хавбек каталонцев стал похож на загнанную лошадь. Он играет почти без передышек, на его долю выпадает вся черновая работа. На мой взгляд, сине-гранатовые должны озаботиться покупкой игрока на подмену Бускетсу. Замечательный вариант — Ориоль Ромеу, воспитанник «Барсы», выступающий за «Саутгемптон». В прошедшем чемпионате Англии он был в тройке лидеров по совокупности отборов и перехватов. Двужильный хавбек, который справляется с любым объёмом работы, не обделён он и организаторскими способностями, здорово бьёт издали. Ромеу мог бы разгрузить Бускетса, который бы стал гораздо эффективнее в своё игровое время.

Центр полузащиты

Годы идут, и они беспощадны даже к самым классным игрокам за всю историю футбола. А к таковым я отношу Андреса Иньесту. К сожалению, всё реже и реже мы видим магические действия каталонской восьмёрки. Созидать он по-прежнему способен, но его уже давно не хватает на все 90 минут, а в отборе он зачастую бесполезен. Не даёт Иньеста нужный объём для игрока середины поля. Из-за этого страдает Бускетс, обороне приходится останавливать атаки соперника, имеющего численное преимущество. К легенде приценивается «Ювентус», но вряд ли Иньеста уйдёт этим летом. Тем не менее, «Барселоне» нужны новые лица, которые станут базисом новых завоеваний.

Уже из каждого утюга доносится информация о скором трансфере Марко Верратти в каталонский клуб. Сам игрок желает покинуть «ПСЖ», но заплатить покупателю придётся порядка 100 млн евро. «Барселона» может себе позволить и такое, но необходимо убедиться, оправданы ли такие траты. Честно говоря, есть сомнения. Итальянец хорош, умеет работать с мячом, придумывать изысканные передачи, но 100 млн ево? И не стоит забывать о его травматизме. Понятно лишь то, что «Барсе» необходим игрок подобной формации.

Во многом это дело вкуса. Но я понимаю бывших игроков «Барселоны», которые открыто говорят, что лучше потратиться на датчанина Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» или бразильца Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Пусть они более креативные фигуры, чем тот же Верратти, который лучше отбирает мяч, но каталонцам нужен в центре поля ещё и выдумщик, «фантазиста». Не может же Месси всё тянуть на себе. Про Иньесту мы поговорили, Андре Гомеш — это выброшенные на ветер 35 млн евро, Ракитич откровенно затух.

Если бы мы играли в футбольный менеджер, то нужно было бы предпринять усилия по продаже Ракитича и Гомеша, чтобы появилась возможность взять Верратти и кого-то из пары Эриксен — Коутиньо. По деньгам такой обмен неравнозначен, но у каталонцев должны быть финансовые резервы. Сложно предположить, как поступит «Барселона», на кого у неё хватит средств, но покупка одного Верратти в середину поля всех проблем не решит.

Атака

Не вижу особенной надобности укреплять атаку, потому как сложно разбить трио Месси — Суарес — Неймар. Но, судя по всему, в столице Каталонии так влюблены в Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии», что готовы потратить на него порядка 90 млн евро. Да, парень талантливый, скоростной, техничный, с ударом. Но для чего он нужен? Кого отправлять на лавку? Получается, что самого же Дембеле. Лучше уж вложиться по-серьёзному в полузащиту, чем проворачивать сейчас подобный трансфер. Но не нам решать, а руководству «Барсы», у него наверняка есть свои скрытые мотивы.

В принципе, игрок в группу атаки каталонцам всё же нужен, ведь наверняка уйдёт Туран, а «Эвертон» всерьёз собрался приобрести Пако Алькасера. Но для скамейки можно найти вариант гораздо дешевле 90 млн евро. К тому же есть Мунир, который возвращается из аренды. За 12 млн евро до конца июня «Барса» может выкупить у «Эвертона» своего воспитанника Херарда Деулофеу. Чем не вариант? Парень просто феерил во второй части сезона за «Милан». А есть не менее неутомимый дриблёр Желсон Мартиньш из лиссабонского «Спортинга», который по всем характеристикам соответствует Дембеле, только стоит примерно в 2,5−3 раза дешевле.