Луческу запросил у «Бурсаспора» зарплату € 3,5 млн в год

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Румынский специалист провёл встречу с президентом турецкого клуба Али Аем и запросил зарплату € 3,5 млн в год, сообщает Sport.ro.