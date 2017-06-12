Луческу запросил у «Бурсаспора» зарплату € 3,5 млн в год
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ведёт переговоры с «Бурсаспором».
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Румынский специалист провёл встречу с президентом турецкого клуба Али Аем и запросил зарплату € 3,5 млн в год, сообщает Sport.ro.
Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом после 12 лет работы в «Шахтёре». В сезоне-2016/17 питерцы заняли третье место в российской
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