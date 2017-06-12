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12 июня 2017, 23:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луческу запросил у «Бурсаспора» зарплату € 3,5 млн в год

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ведёт переговоры с «Бурсаспором».

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> ведёт переговоры с <span class=error>Бурсаспором</span>. Увеличить
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Румынский специалист провёл встречу с президентом турецкого клуба Али Аем и запросил зарплату € 3,5 млн в год, сообщает Sport.ro.

Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом после 12 лет работы в «Шахтёре». В сезоне-2016/17 питерцы заняли третье место в российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту». В конце мая сине-бело-голубые объявили об уходе Луческу.
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