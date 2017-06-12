Вальбуэна стал «канарейкой»

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Матье Вальбуэна, вернувшийся из «Динамо» во Францию, после двух лет в «Лионе» вновь покидает родину. Теперь он взял курс на Турцию, где «Фенербахче» предложил очень заманчивый трехлетний контракт. Трансфер оценивается примерно в 3 миллиона евро.

Французские журналисты в связи с этим проследили, что 32-летний полузащитник подписался в Инстаграме на официальную страничку «Фенера», а также аккаунты некоторых игроков — в частности, Стоха и Эменике, с которым сможет теперь при желании поделиться воспоминаниями о России.

Вальбуэна, впрочем, и не скрывает, куда направляется. В понедельник перед отлетом в Стамбул он сделал в аэропорту селфи и выложил в Твиттере фотографию, которую сопроводил флагом… Туниса. Позже, правда, исправил ошибку, заменив его на похожий турецкий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Deux infos.<br>Valbuena confirme son départ à Fenerbahçe.<br>Istanbul est en Tunisie. <a href="https://twitter.com/hashtag/Mercato?src=hash">#Mercato</a> <a href="https://t.co/kJaEDZO7mt">pic.twitter.com/kJaEDZO7mt</a></p>— tom16 (@olbceltics) <a href="https://twitter.com/olbceltics/status/874191402741190657">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Лион» немолодого игрока не удерживает. Тем более что его два года в этом клубе не стали идиллией. Скорее, наоборот, они неожиданно оказались окрашенными в мрачные тона.

Для начала в Марселе в его первый же приезд в составе новой команды фанаты устроили символическую казнь бывшего марсельца за то, что тот вернулся из Москвы в другой французский клуб. На Южной трибуне «Велодрома» установили конструкцию, имитирующую виселицу, на которой казнили куклу в форме «Лиона» с наложенной на «лицо» фотографией бывшего кумира. А еще до игры на перекрестке бульвара Прадо, что возле стадиона, торжественно сожгли футболку предателя, хотя годом ранее в «Марселе» за ним навечно закрепили 28-й номер.

Сентябрь 2015 года. «Казнь» картонного Матье Вальбуэна болельщиками «Марселя». Фото REUTERS «Я люблю Матье и хотел ему помочь». Что Бензема рассказывал судье о скандале с Вальбуэна.

Затем же грянул грандиозный скандал с судебным продолжением. Злоумышленники завладели мобильным телефоном экс-полузащитника «Динамо» и потребовали у него 150 тысяч евро, угрожая распространить в интернете видеозапись интимного характера. (Спрашивается, правда, зачем хранить такие вещи в телефоне?). В качестве посредника вымогатели использовали Карима Бензема, с которым связались через его друга с тюремным прошлым.

Бензема угодил под следствие, которое ведется уже почти два года, решением президента национальной федерации футбола его отлучили от национальной команды. Вальбуэна же, хотя и был жертвой, стал в глазах части публики «стукачом», из-за которого сборная лишилась ведущего нападающего. Периодически он подвергался оскорблениям. Да и без сборной остался тоже.

В последний раз он сыграл за нее 11 октября 2015 года, выйдя на замену в товарищеском матче с Данией. Было это еще до скандала. Называя состав на ноябрьские контрольные матчи с Германией и Англией, Дешам объяснил решение не приглашать Матье его не лучшим психологическим состоянием, вызванным шумихой, но, видимо, тренер опасался, что присутствие полузащитника спровоцирует раскол в коллективе. В итоге Вальбуэна, как и Бензема, остался без Euro-2016, хотя прежде был любимым игроком Дешама и возвращался во Францию во многом ради участия в этом турнире.

Но ведь и спортивные показатели не впечатляли. В чемпионате-2015/16 на его счету один гол в 26 матчах (еще один в Кубке — любительскому клубу «Шамбли»). Ближе к концу сезона Матье получил травму, пропустил весь март. Когда же вернулся в строй, то в лучшем случае стал выходить на замену. «Лион» к тому времени набрал ход, и менять победный состав не было смысла.

В минувшем сезоне дела у Вальбуэна складывались благополучнее: 10 голов и 8 результативных передач в 43 матчах (8 и 5 соответственно в 30 играх французского чемпионата). «У меня никогда не было столь хорошего сезона», — заявил он даже в марте. Однако очень высокая зарплата (6 миллионов евро до налогообложения) и приход зимой в «Лион» голландца Депая подталкивали полузащитника на выход. Тем более, что у него остается один год действующего контракта, так что надо либо расстаться, либо продлевать соглашение.

И в сборную игрока, которому в конце сентября исполнится уже 33, больше не зовут. Как, впрочем, и Бензема.

16 мая, за два дня до объявления Дешамом состава на недавние матчи с Парагваем и Швецией, нападающий «Реала» дал возбужденное интервью L'Equipe, в котором обвинил бывшего партнера в измышлениях от начала и до конца.

— Все началось с его россказней, — заявил Бензема. — Его послушать, так я последняя сволочь, я ему угрожал, напугал — в общем, все что угодно. При этом он хочет снова играть со мной в одной команде! Он съехал с катушек? Пора прекратить выдумывать. Меня бесит, что он продолжает врать.

— Клевета — оружие бессильного. Печально. Истину установит правосудие, — отреагировал Вальбуэна в Твиттере.

Современный мир таков, что эти двое смогут продолжить оперативный обмен любезностями и после того, как Вальбуэна вольется в ряды турецких «канареек». Так или иначе, в биографии футболиста, оставившего о себе добрые воспоминания у динамовских болельщиков, открывается новая страница.