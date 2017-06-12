Вальбуэна стал «канарейкой»
Экс-динамовец, переходя в «Фенербахче», тут же «пробил» мимо — перепутал флаги Туниса и Турции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матье Вальбуэна, вернувшийся из «Динамо» во Францию, после двух лет в «Лионе» вновь покидает родину. Теперь он взял курс на Турцию, где «Фенербахче» предложил очень заманчивый трехлетний контракт. Трансфер оценивается примерно в 3 миллиона евро.
Французские журналисты в связи с этим проследили, что 32-летний полузащитник подписался в Инстаграме на официальную страничку «Фенера», а также аккаунты некоторых игроков — в частности, Стоха и Эменике, с которым сможет теперь при желании поделиться воспоминаниями о России.
Вальбуэна, впрочем, и не скрывает, куда направляется. В понедельник перед отлетом в Стамбул он сделал в аэропорту селфи и выложил в Твиттере фотографию, которую сопроводил флагом… Туниса. Позже, правда, исправил ошибку, заменив его на похожий турецкий.
«Лион» немолодого игрока не удерживает. Тем более что его два года в этом клубе не стали идиллией. Скорее, наоборот, они неожиданно оказались окрашенными в мрачные тона.
Для начала в Марселе в его первый же приезд в составе новой команды фанаты устроили символическую казнь бывшего марсельца за то, что тот вернулся из Москвы в другой французский клуб. На Южной трибуне «Велодрома» установили конструкцию, имитирующую виселицу, на которой казнили куклу в форме «Лиона» с наложенной на «лицо» фотографией бывшего кумира. А еще до игры на перекрестке бульвара Прадо, что возле стадиона, торжественно сожгли футболку предателя, хотя годом ранее в «Марселе» за ним навечно закрепили 28-й номер.
Сентябрь 2015 года. «Казнь» картонного Матье Вальбуэна болельщиками «Марселя». Фото REUTERS «Я люблю Матье и хотел ему помочь». Что Бензема рассказывал судье о скандале с Вальбуэна.
Затем же грянул грандиозный скандал с судебным продолжением. Злоумышленники завладели мобильным телефоном
Бензема угодил под следствие, которое ведется уже почти два года, решением президента национальной федерации футбола его отлучили от национальной команды. Вальбуэна же, хотя и был жертвой, стал в глазах части публики «стукачом»,
В последний раз он сыграл за нее 11 октября 2015 года, выйдя на замену в товарищеском матче с Данией. Было это еще до скандала. Называя состав на ноябрьские контрольные матчи с Германией и Англией, Дешам объяснил решение не приглашать Матье его не лучшим психологическим состоянием, вызванным шумихой, но, видимо, тренер опасался, что присутствие полузащитника спровоцирует раскол в коллективе. В итоге Вальбуэна, как и Бензема, остался без Euro-2016, хотя прежде был любимым игроком Дешама и возвращался во Францию во многом ради участия в этом турнире.
Но ведь и спортивные показатели не впечатляли. В чемпионате-2015/16 на его счету один гол в 26 матчах (еще один в Кубке — любительскому клубу «Шамбли»). Ближе к концу сезона Матье получил травму, пропустил весь март. Когда же вернулся в строй, то в лучшем случае стал выходить на замену. «Лион» к тому времени набрал ход, и менять победный состав не было смысла.
В минувшем сезоне дела у Вальбуэна складывались благополучнее: 10 голов и 8 результативных передач в 43 матчах (8 и 5 соответственно в 30 играх французского чемпионата). «У меня никогда не было столь хорошего сезона», — заявил он даже в марте. Однако очень высокая зарплата (6 миллионов евро до налогообложения) и приход зимой в «Лион» голландца Депая подталкивали полузащитника на выход. Тем более, что у него остается один год действующего контракта, так что надо либо расстаться, либо продлевать соглашение.
И в сборную игрока, которому в конце сентября исполнится уже 33, больше не зовут. Как, впрочем, и Бензема.
16 мая, за два дня до объявления Дешамом состава на недавние матчи с Парагваем и Швецией, нападающий «Реала» дал возбужденное интервью L'Equipe, в котором обвинил бывшего партнера в измышлениях от начала и до конца.
— Все началось с его россказней, — заявил Бензема. — Его послушать, так я последняя сволочь, я ему угрожал, напугал — в общем, все что угодно. При этом он хочет снова играть со мной в одной команде! Он съехал с катушек? Пора прекратить выдумывать. Меня бесит, что он продолжает врать.
— Клевета — оружие бессильного. Печально. Истину установит правосудие, — отреагировал Вальбуэна в Твиттере.
Современный мир таков, что эти двое смогут продолжить оперативный обмен любезностями и после того, как Вальбуэна вольется в ряды турецких «канареек». Так или иначе, в биографии футболиста, оставившего о себе добрые воспоминания у динамовских болельщиков, открывается новая страница.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter