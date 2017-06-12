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12 июня 2017, 21:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» потребовал у «Арсенала» за Ляказетта € 67 млн

«Арсенал» ведёт с «Лионом» переговоры о переходе нападающего Александра Ляказетта.

Арсенал ведёт с Лионом переговоры о переходе нападающего Александра Ляказетта. Увеличить
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«Ткачи» запросили у лондонского клуба за 26-летнего футболиста € 67 млн, утверждает британское интернет-издание The Telegraph.

Ранее Ляказетт заявил, что принял решение покинуть «Лион», чтобы доказать свою состоятельность в другом клубе. Сообщалось, что приобрести игрока хотят «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.

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