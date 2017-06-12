«Тобол» расторг контракт с легионером
Хорватский защитник Денис Главина покидает «Тобол». Об этом костанайский клуб объявил на официальном сайте.
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За два сезона Главина провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В этом сезоне хорват выходил на поле только в шести встречах.
До Казахстана воспитанник Главина выступал за словенский «Заврч», хорватские «Сплит», «Вараждин» и «Динамо» (Загреб), польскую «Арку», украинские «Ворсклу», «Днепр» и «Динамо» (Киев).
Контракт «Тобола» и Главины расторгнут по обоюдному согласию.
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