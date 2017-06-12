«Атлетико» договорился с Гризманном о продлении контракта
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в ближайшее время продлит контракт с «Атлетико», утверждает Marca.
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Текущий договор между игроком и «матрасниками» действует до лета 2021 года. Новый контракт, все условия которого уже согласованы, будет рассчитан до конца сезона-2021/22.
Ранее сообщалось о серьёзном интересе к Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед». По сведениям британской прессы, «красные дьяволы» были готовы заплатить за 26-летнего футболиста сумму отступных в размере € 96 млн.
В минувшем сезоне Примеры Антуан провёл 36 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами.
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