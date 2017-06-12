Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30051924/
12 июня 2017, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» договорился с Гризманном о продлении контракта

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в ближайшее время продлит контракт с «Атлетико», утверждает Marca.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в ближайшее время продлит контракт с <span class=error>Атлетико</span> утверждает Marca. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Текущий договор между игроком и «матрасниками» действует до лета 2021 года. Новый контракт, все условия которого уже согласованы, будет рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось о серьёзном интересе к Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед». По сведениям британской прессы, «красные дьяволы» были готовы заплатить за 26-летнего футболиста сумму отступных в размере € 96 млн.

В минувшем сезоне Примеры Антуан провёл 36 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Футболист «Атлетико» Гризманн не покинет клуб этим летом

СМИ: Футболист «Атлетико» Гризманн не покинет клуб этим летом

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в клубе еще как минимум на сезон. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, со ссылкой на слова самого игрока в эфире французского телеканала Telefoot.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото