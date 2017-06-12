Клаудио Раньери будет назначен главным тренером футбольного клуба «Нант»

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По данным издания, ранее 65-летний итальянец вылетел в Париж, чтобы в воскресенье провести переговоры с руководством «канареек». В ходе встречи Раньери заключил сделку с президентом «Нанта» Вальдемаром Кита. Следующая стадия переговоров была проведена в понедельник — обе стороны искали решение «административных препятствий». Ожидается, что официально о назначении Раньери в «Нанте» объявят, как только будут улажены последние формальности.

Пост главного тренера «Нанта» оказался вакантным по окончании минувшего сезона, после того как его покинул Сержиу Консейсау ради работы в португальском «Порту». «Канарейки» в чемпионате Франции-2016/17 финишировали на седьмой позиции.

Последним местом работы Раньери был «Лестер», который он возглавил в июле 2015 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. Тем не менее, 23 февраля этого года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.

На протяжении тренерской карьеры Раньери также возглавлял итальянские «Интер», «Рому», «Ювентус», «Парму», «Фиорентину», «Наполи», «Кальяри», испанские «Валенсию» и «Атлетико», лондонский «Челси», клуб чемпионата Франции «Монако» и сборную Греции. В качестве тренера Раньери выигрывал Кубки Италии и Испании.