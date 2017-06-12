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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30051884/
12 июня 2017, 20:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Клаудио Раньери будет назначен главным тренером футбольного клуба «Нант»

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери возглавит французский футбольный клуб «Нант».

Известный итальянский тренер <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> возглавит французский футбольный клуб Нант. Увеличить
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По данным издания, ранее 65-летний итальянец вылетел в Париж, чтобы в воскресенье провести переговоры с руководством «канареек». В ходе встречи Раньери заключил сделку с президентом «Нанта» Вальдемаром Кита. Следующая стадия переговоров была проведена в понедельник — обе стороны искали решение «административных препятствий». Ожидается, что официально о назначении Раньери в «Нанте» объявят, как только будут улажены последние формальности.

Пост главного тренера «Нанта» оказался вакантным по окончании минувшего сезона, после того как его покинул Сержиу Консейсау ради работы в португальском «Порту». «Канарейки» в чемпионате Франции-2016/17 финишировали на седьмой позиции.

Последним местом работы Раньери был «Лестер», который он возглавил в июле 2015 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. Тем не менее, 23 февраля этого года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном балле от зоны вылета.

На протяжении тренерской карьеры Раньери также возглавлял итальянские «Интер», «Рому», «Ювентус», «Парму», «Фиорентину», «Наполи», «Кальяри», испанские «Валенсию» и «Атлетико», лондонский «Челси», клуб чемпионата Франции «Монако» и сборную Греции. В качестве тренера Раньери выигрывал Кубки Италии и Испании.

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Источник: Раньери согласился возглавить «Нант»

Источник: Раньери согласился возглавить «Нант»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери вернётся во Францию, где до переезда в Туманный Альбион тренировал «Монако». Как сообщает 20 minutes, Раньери вместе со своим агентом в минувшие выходные встретился с президентом «Нанта» и достиг договорённости о сотрудничестве.
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