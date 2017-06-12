Следующий сезон Серии А пройдёт без зимней паузы в интересах сборной Италии

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Сезон начнётся в воскресенье 20 августа и завершится 20 мая 2018 года.

Финал Кубка Италии состоится 9 мая, чтобы избежать наложения на финал Лиги чемпионов и дать больше времени сборной Италии на подготовку к чемпионату мира. Матч за Суперкубок Италии пройдёт 13 августа.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура просил, чтобы сезон завершился раньше, поскольку ЧМ-2018 должен начаться 14 июня. В связи с этим лига отказалась от зимнего перерыва — у команд будет около недели отдыха.