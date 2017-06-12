«Халл» Слуцкого пропустит первый раунд Кубка английской лиги
16 июня в Таиланде в рамках нового спонсорского соглашения состоится жеребьевка первого раунда Кубка английской лиги, информирует BBC.
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Жеребьевка будет проводиться среди клубов третьего и четвертого по силе дивизионов страны, а также среди 22 команд
Отмечается, что в этом году «Халл Сити» и «Мидлсбро», вылетевшие по итогам прошлого сезона в
Напомним, что 9 июня новым главным тренером «Халл Сити» был назначен
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