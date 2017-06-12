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12 июня 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Халл» Слуцкого пропустит первый раунд Кубка английской лиги

16 июня в Таиланде в рамках нового спонсорского соглашения состоится жеребьевка первого раунда Кубка английской лиги, информирует BBC.

Халл Слуцкого пропустит первый раунд Кубка английской лиги - Фото Увеличить
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Жеребьевка будет проводиться среди клубов третьего и четвертого по силе дивизионов страны, а также среди 22 команд чемпион-лиги.

Отмечается, что в этом году «Халл Сити» и «Мидлсбро», вылетевшие по итогам прошлого сезона в чемпион-лигу, свой путь на турнире начнут позже.

Напомним, что 9 июня новым главным тренером «Халл Сити» был назначен экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

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