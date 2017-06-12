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12 июня 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» предложил за Криштиану Роналду 200 миллионов евро?

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», утверждает El Confidencial.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> может вернуться в Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Согласно источнику, руководство английского клуба приняло решение попытаться вернуть португальского футболиста. За трансфер 32-летнего игрока «красные дьяволы» готовы заплатить 200 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего был выкуплен «Реалом» за 94 миллиона евро. В составе английского клуба форвард трижды становился чемпионом страны, а в сезоне-2007/08 стал победителем Лиги чемпионов.

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