«Манчестер Юнайтед» предложил за Криштиану Роналду 200 миллионов евро?
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», утверждает El Confidencial.
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Согласно источнику, руководство английского клуба приняло решение попытаться вернуть португальского футболиста. За трансфер 32-летнего игрока «красные дьяволы» готовы заплатить 200 миллионов евро.
Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего был выкуплен «Реалом» за 94 миллиона евро. В составе английского клуба форвард трижды становился чемпионом страны, а в сезоне-2007/08 стал победителем Лиги чемпионов.
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