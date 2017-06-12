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12 июня 2017, 18:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Астон Вилла» заинтересована в подписании контракта с Терри

Бывший капитан «Челси» Джон Терри может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Бывший капитан <span class=error>Челси</span> Джон <span class=error>Терри</span> может продолжить карьеру в <span class=error>Астон</span> Вилле. Увеличить
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Бирмингемский клуб заинтересован в подписании контракта с 36-летним защитником, пишет авторитетное британское издание Sky Sports.

«Астон Вилла» закончила минувший сезон на 13-м месте в Чемпионшипе. Команда вылетела из Премьер-лиги в апреле 2016 года.

Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси». Англичанин дебютировал в основном составе лондонцев 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.

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