«Астон Вилла» заинтересована в подписании контракта с Терри

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Бирмингемский клуб заинтересован в подписании контракта с 36-летним защитником, пишет авторитетное британское издание Sky Sports.

«Астон Вилла» закончила минувший сезон на 13-м месте в Чемпионшипе. Команда вылетела из Премьер-лиги в апреле 2016 года.

Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси». Англичанин дебютировал в основном составе лондонцев 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.