Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30051063/
12 июня 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» объявил о подписании Андре Силвы

«Милан» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Португалии​ Андре Силвой.

Милан объявил о заключении контракта с нападающим сборной Португалии​ <span class=error>Андре</span> <span class=error>Силвой</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

21-летний футболист, вызванный на Кубок конфедераций-2017, перешел в итальянский клуб из «Порту». В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.

По информации СМИ, стоимость трансфера составила 38 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Мальту лишили победы над Украиной

Валерий Карпин женился

Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"