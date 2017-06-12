«Милан» объявил о подписании Андре Силвы
«Милан» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Португалии Андре Силвой.
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21-летний футболист, вызванный на Кубок конфедераций-2017, перешел в итальянский клуб из «Порту». В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.
По информации СМИ, стоимость трансфера составила 38 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».
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