«Милан» объявил о подписании Андре Силвы

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21-летний футболист, вызванный на Кубок конфедераций-2017, перешел в итальянский клуб из «Порту». В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.

По информации СМИ, стоимость трансфера составила 38 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">André Silva is officially a red&black player! ?⚫<a href="https://twitter.com/andrevsilva19">@andrevsilva19</a> è ufficialmente un giocatore del Milan! ?⚫<a href="https://twitter.com/hashtag/welcomeSilva?src=hash">#welcomeSilva</a> <a href="https://t.co/6bY61lH9YL">pic.twitter.com/6bY61lH9YL</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/874275470937911296">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>