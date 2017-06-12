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12 июня 2017, 17:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Доннарумма: Все знают, что я хочу остаться в «Милане»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил информацию, согласно которой он принял решение продлить контракт с россонери.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма подтвердил информацию согласно которой он принял решение продлить контракт с россонери. Увеличить
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«Все знают, что я хочу остаться в “Милане”. Я ищу дом в городе, чтобы жить вместе с семьей. Я спокоен, все участвующие стороны знают о решении, которое я принял. Я очень привязан к цветам “Милана”. Мы с Мино Райолой — сплоченная команда и хорошо понимаем друг друга», — цитирует Доннарумму GQ.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» ждёт решения Доннаруммы по поводу продления контракта до 16 июня. Кроме того, россонери недовольны действиями Райолы, который настаивает на включение в новое соглашение Доннаруммы нескольких неоднозначных пунктов. В связи с этим «Милан» призывал молодого голкипера ограничить влияние Райолы и сделать выбор между клубом и агентом.

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