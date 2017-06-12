Бенальо перейдёт из «Вольфсбурга» в «Монако»

По данным источника, Бенальо уже прибыл в Монако, чтобы обсудить с руководством клуба последние детали сделки. Контракт будет рассчитан на два года с опцией пролонгации.

По итогам минувшего сезона «Вольфсбург» занял лишь 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, но сумел сохранить место в элитном дивизионе по результатам стыковых матчей.