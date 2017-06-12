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12 июня 2017, 17:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бенальо перейдёт из «Вольфсбурга» в «Монако»

Швейцарский вратарь «Вольфсбурга» Диего Бенальо продолжит карьеру в чемпионате Франции. 33-летний футболист близок к переходу в «Монако», утверждает L’Equipe.

По данным источника, Бенальо уже прибыл в Монако, чтобы обсудить с руководством клуба последние детали сделки. Контракт будет рассчитан на два года с опцией пролонгации.

По итогам минувшего сезона «Вольфсбург» занял лишь 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, но сумел сохранить место в элитном дивизионе по результатам стыковых матчей.

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