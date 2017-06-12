Во встрече примут участие чемпион прошедшего сезона «Шахтёр», а также киевское «Динамо», которое в финале национального Кубка прошлого сезона уступило «горнякам». Игра запланирована на 15 июля.

Отметим, что в прошлом году Суперкубок Украины также проводился в Одессе. Тогда на поле также вышли «Шахтёр» и «Динамо» — в основное время матч завершился ничьей (1:1), а по пенальти (4:3) победу одержали киевляне.