Матч за Суперкубок Украины — 2017 пройдёт в Одессе
Матч за Суперкубок Украины в 2017 году состоится в Одессе. Об этом сообщил официальный сайт украинской футбольной
Премьер-лиги.
Во встрече примут участие чемпион прошедшего сезона «Шахтёр», а также киевское «Динамо», которое в финале национального Кубка прошлого сезона уступило «горнякам». Игра запланирована на 15 июля.
Отметим, что в прошлом году Суперкубок Украины также проводился в Одессе. Тогда на поле также вышли «Шахтёр» и «Динамо» — в основное время матч завершился ничьей (1:1), а по пенальти (4:3) победу одержали киевляне.
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