Коутиньо: Переход в «Барселону»? У меня контракт с «Ливерпулем»
Полузащитник Филиппе Коутиньо не собирается уходить из «Ливерпуля». В прессе неоднократно писали об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Барселоны». Напомним, что в январе этого года бразилец продлил контракт с мерсисайдцами.
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«Это сложно обсуждать. У меня контракт с моим клубом, и это длительное соглашение. Таким образом могу подтвердить, что все мои мысли о настоящем и о национальной сборной. Я сфокусирован на этом», — сказал Коутиньо в интервью LIverpool Echo.
Контракт Филиппе Коутиньо с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.
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