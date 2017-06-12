Коутиньо: Переход в «Барселону»? У меня контракт с «Ливерпулем»

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«Это сложно обсуждать. У меня контракт с моим клубом, и это длительное соглашение. Таким образом могу подтвердить, что все мои мысли о настоящем и о национальной сборной. Я сфокусирован на этом», — сказал Коутиньо в интервью LIverpool Echo.

Контракт Филиппе Коутиньо с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.