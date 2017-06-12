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12 июня 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Раньери согласился возглавить «Нант»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери вернётся во Францию, где до переезда в Туманный Альбион тренировал «Монако». Как сообщает 20 minutes, Раньери вместе со своим агентом в минувшие выходные встретился с президентом «Нанта» и достиг договорённости о сотрудничестве.

Бывший главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> вернётся во Францию где до переезда в Туманный <span class=error>Альбион</span> тренировал Монако. Увеличить
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Источник отмечает, что сторонам осталось урегулировать административные вопросы. 12 июня переговоры продолжились, но контракт пока не подписан. Ожидается, что вместе с Раньери в «Нант» перейдут и четыре его помощника.

Тренерское кресло во французском клубе оказалось вакантным после того, как Сержиу Консейсау принял решение покинуть команду и возглавить «Порту». Под его руководством «Нант» в сезоне-2016/17 французской Лиги 1 занял 7-е место.

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