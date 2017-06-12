Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30050256/
12 июня 2017, 16:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Сассуоло» подтвердил переход Ди Франческо в «Рому»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что в скором времени наставник команды Эусебио Ди Франческо станет главным тренером «Ромы». Ранее сообщалось, что клуб требует у римлян 3 миллиона евро за расторжение контракта со специалистом.

Генеральный директор <span class=error>Сассуоло</span> Джованни <span class=error>Карневали</span> подтвердил что в скором времени наставник команды Эусебио Ди <span class=error>Франческо</span> станет главным тренером <span class=error>Ромы</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Может подтвердить, что скоро Ди Франческо будет в «Роме», цитирует Sassuolo Calcio News Карневали. — В Риме очень заинтересованы решить вопрос в течение нескольких дней. Кроме того, у нас не было никаких сомнений по поводу такого решения, учитывая наши прекрасные отношения с «Ромой».

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Сассуоло
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Источник: Раньери согласился возглавить «Нант»

Источник: Раньери согласился возглавить «Нант»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери вернётся во Францию, где до переезда в Туманный Альбион тренировал «Монако». Как сообщает 20 minutes, Раньери вместе со своим агентом в минувшие выходные встретился с президентом «Нанта» и достиг договорённости о сотрудничестве.
Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Мальту лишили победы над Украиной

Валерий Карпин женился

Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"