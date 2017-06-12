«Сассуоло» подтвердил переход Ди Франческо в «Рому»
Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что в скором времени наставник команды Эусебио Ди Франческо станет главным тренером «Ромы». Ранее сообщалось, что клуб требует у римлян 3 миллиона евро за расторжение контракта со специалистом.
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— Может подтвердить, что скоро Ди Франческо будет в «Роме», цитирует Sassuolo Calcio News Карневали. — В Риме очень заинтересованы решить вопрос в течение нескольких дней. Кроме того, у нас не было никаких сомнений по поводу такого решения, учитывая наши прекрасные отношения с «Ромой».
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