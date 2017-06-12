«Милан» купит нападающего сборной Португалии за €38 млн

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«Порту» согласился отпустить нападающего Андре Силву в «Милан» за €38 млн, несмотря на то, что в его контракте прописаны отступные в размере €60 млн, сообщает Football Italia. Португальский клуб снизил цену из-за проблем с финансовым fair play.

На прошлой неделе УЕФА наказал «Порту» за несоответствие требованию безубыточности. В следующем сезоне клуб сможет заявить на Лигу чемпионов только 22 игрока вместо 25. Также «Порту» был оштрафован на €700 тыс.

При этом УЕФА предупредил португальский клуб, что штраф может вырасти вдвое, если не примет рекомендованные меры по устранению убыточности. В этом году «Порту» необходимо ликвидировать дефицит в €30 млн, в 2018 году — в €20 млн, в 2019 году — € 10 млн.

Андре Силва уже прошел медицинский осмотр в «Милане». Ожидается, что 21-летний нападающий подпишет контракт с итальянским клубом на пять лет. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что в услугах португальца заинтересован петербургский «Зенит».

Футболист выступает за «Порту» с 2011 года. В основной команде португальского клуба форвард дебютировал в 2015 году, забив в 55 матчах 24 гола. В августе прошлого года он подписал с «Порту» новый пятилетний контракт.

В сборной Португалии Андре Силва дебютировал 1 сентября 2016 года в товарищеском матче против сборной Гибралтара (5:0), заменив во втором тайме автора победного гола на Евро-2016 Эдера. 7 октября в отборочной встрече ЧМ-2018 против сборной Андорры (6:0) он забил свой первый гол за национальную команду. Спустя три дня в матче против Фарерских островов (6:0) нападающий сделал хет-трик.