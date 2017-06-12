Канчельскис: Если пригласят, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, готов ли он войти в тренерский штаб Леонида Слуцкого, а также о шансах «Халл Сити» вернуться в АПЛ.
Ранее Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, войдёт ли в тренерский штаб «Халла»
«Если последует приглашение, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити». Помогу, чем смогу. Чемпионшип — сложный турнир. Там другой менталитет, другой футбол. За один сезон будет тяжело вернуться в АПЛ. Это все прекрасно понимают. Думаю, первый сезон уйдёт на комплектование команды и адаптацию.
Слуцкому важно донести до футболистов свои требования. На второй сезон можно будет ставить задачу выхода в АПЛ. Мне хотелось бы, чтобы у Слуцкого получилось. А отношение болельщиков к нему будет зависеть от результата команды, — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.
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