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12 июня 2017, 15:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Канчельскис: Если пригласят, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, готов ли он войти в тренерский штаб Леонида Слуцкого, а также о шансах «Халл Сити» вернуться в АПЛ.

Ранее Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, войдёт ли в тренерский штаб «Халла» кто-то из россиян или специалистов с постсоветского пространства, отметил, что вопрос открыт и исключать ничего нельзя.

«Если последует приглашение, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити». Помогу, чем смогу. Чемпионшип — сложный турнир. Там другой менталитет, другой футбол. За один сезон будет тяжело вернуться в АПЛ. Это все прекрасно понимают. Думаю, первый сезон уйдёт на комплектование команды и адаптацию.

Слуцкому важно донести до футболистов свои требования. На второй сезон можно будет ставить задачу выхода в АПЛ. Мне хотелось бы, чтобы у Слуцкого получилось. А отношение болельщиков к нему будет зависеть от результата команды, — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.

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