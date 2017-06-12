Канчельскис: Если пригласят, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити»

Ранее Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, войдёт ли в тренерский штаб «Халла» кто-то из россиян или специалистов с постсоветского пространства, отметил, что вопрос открыт и исключать ничего нельзя.

«Если последует приглашение, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити». Помогу, чем смогу. Чемпионшип — сложный турнир. Там другой менталитет, другой футбол. За один сезон будет тяжело вернуться в АПЛ. Это все прекрасно понимают. Думаю, первый сезон уйдёт на комплектование команды и адаптацию.

Слуцкому важно донести до футболистов свои требования. На второй сезон можно будет ставить задачу выхода в АПЛ. Мне хотелось бы, чтобы у Слуцкого получилось. А отношение болельщиков к нему будет зависеть от результата команды, — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.