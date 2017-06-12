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12 июня 2017, 15:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

МС приобретёт мексиканца Лосана и отдаст в аренду ПСВ

«Манчестер Сити» договорился с мексиканской «Пачукой» о трансфере нападающего Ирвина Лосана.

Sky Sports сообщает, что в ближайшие дни 21-летний футболист будет представлен официально.

После того как трансфер состоится, Ирвин Лосана будет отдан в аренду «ПСВ Эйндховену», где проведёт два года. Мексиканский футболист в течение двух последних сезонов в 69 матчах забил 22 гола, чем и впечатлил скаутов «Манчестер Сити».

На счету форварда 14 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Мексики. Ранее интерес к Ирвину проявлял «Манчестер Юнайтед». Ирвин Лосана был включён в состав мексиканской сборной, которая находится в одной группе с Россией на Кубке конфедераций.

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