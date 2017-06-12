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12 июня 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Украинский «Днепр» будет отправлен во вторую лигу и может прекратить существование

Еще 31 мая в адрес Федерации футбола Украины поступила директива ФИФА с указанием понизить в классе ФК «Днепр» за непогашенные долги.

Еще 31 мая в адрес Федерации футбола Украины поступила директива ФИФА с указанием понизить в классе ФК Днепр за непогашенные долги. Увеличить
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В ближайшее время ФФУ выполнит данное указание и Днепр будет включены во вторую лигу, так как в первую лигу клуб опустится по спортивному принципу, информирует ua-football.com.

Последнее, для чего нужен ООО ФК «Днепр» его учредителям — это дождаться поступления на счет 1,5 миллиона евро за трансфер Евгения Коноплянки из «Севильи» в «Шальке-04». Скорее всего, ФК «Днепр» просуществует только до конца этого года.

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