Украинский «Днепр» будет отправлен во вторую лигу и может прекратить существование
Еще 31 мая в адрес Федерации футбола Украины поступила директива ФИФА с указанием понизить в классе ФК «Днепр» за непогашенные долги.
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В ближайшее время ФФУ выполнит данное указание и Днепр будет включены во вторую лигу, так как в первую лигу клуб опустится по спортивному принципу, информирует
Последнее, для чего нужен ООО ФК «Днепр» его учредителям — это дождаться поступления на счет 1,5 миллиона евро за трансфер Евгения Коноплянки из «Севильи» в «Шальке-04». Скорее всего, ФК «Днепр» просуществует только до конца этого года.
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