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12 июня 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Яссе Туоминен вернулся в общую группу БАТЭ

БАТЭ начал подготовку к поединку 12-го тура чемпионата Беларуси-2017 с «Нафтаном», которая состоится в пятницу, 16 июня, в Новополоцке, на стадионе «Атлант», и начнется в 18.00.

<span class=error>БАТЭ</span> начал подготовку к поединку 12-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span>-2017 с <span class=error>Нафтаном</span> которая состоится в пятницу 16 июня в Новополоцке на стадионе Атлант и начнется в 18.00. Увеличить
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К тренировкам в общей группе приступил восстановившийся от травмы финский форвард Яссе Туоминен. А вот защитник Максим Жавнерчик и нападающий Виталий Родионов выполняют на базе в Дудинке индивидуальные программы реабилитации, сообщает официальный сайт БАТЭ.

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