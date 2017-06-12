Яссе Туоминен вернулся в общую группу БАТЭ
БАТЭ начал подготовку к поединку 12-го тура чемпионата Беларуси-2017 с «Нафтаном», которая состоится в пятницу, 16 июня, в Новополоцке, на стадионе «Атлант», и начнется в 18.00.
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К тренировкам в общей группе приступил восстановившийся от травмы финский форвард Яссе Туоминен. А вот защитник Максим Жавнерчик и нападающий Виталий Родионов выполняют на базе в Дудинке индивидуальные программы реабилитации, сообщает официальный сайт БАТЭ.
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