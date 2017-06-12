Экс-футболист «Реала» Миятович обвиняется в уклонении от налогов на сумму €190 тысяч
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Реала», бывший нападающий сборной Югославии Предраг Миятович обвиняется в уклонении от налогов в Испании на сумму почти 190 тысяч евро, сообщает El Confidencial.
Соответствующее заявление было подано отделом мадридской прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениям в суд Алькобендаса. Речь идет о махинациях и, как следствие, недоплате в налоговую 189 534 евро за 2011 финансовый год.
Ранее в испанских СМИ прошла серия материалов о подобных исках. В частности, под подозрение попали
Миятович выступал за «Реал» с 1996 по 1999 года, став в его составе чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка. Позднее он работал в мадридском клубе в качестве директора с 2006 по 2009 годы.
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