Экс-футболист «Реала» Миятович обвиняется в уклонении от налогов на сумму €190 тысяч

Соответствующее заявление было подано отделом мадридской прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениям в суд Алькобендаса. Речь идет о махинациях и, как следствие, недоплате в налоговую 189 534 евро за 2011 финансовый год.

Ранее в испанских СМИ прошла серия материалов о подобных исках. В частности, под подозрение попали экс-игрок мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао (5,6 миллиона евро), защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау (1,3 миллиона евро), форвард «Реала» Криштиану Роналду (150 миллионов евро), форвард «Барселоны» Лионель Месси (4,1 миллиона евро). Аргентинец был признан виновным, суд приговорил его к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в 2 миллиона евро. Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по налоговой задолженности.

Миятович выступал за «Реал» с 1996 по 1999 года, став в его составе чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка. Позднее он работал в мадридском клубе в качестве директора с 2006 по 2009 годы.