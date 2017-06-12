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12 июня 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» может отдать Харта в аренду «Вест Хэму»

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт может сменить один английский клуб на другой.

Sky Sports сообщает, что в услугах 30-летнего вратаря заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Если руководство «МС» не предложит Харту продлить контракт, то позволит отправиться в аренду к «молотобойцам».

Источник отмечает, что «Вест Хэм» не в состоянии выкупить контракт футболиста, так как зарплата Харта слишком высока. Поэтому в лондонском клубе рассматривают только вариант с арендой.

В прошлом сезоне Джо Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.

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