Бывший легионер «Кайрата» спустя полгода после отъезда из Казахстана нашел новый клуб
Экс-полузащитник «Кайрата» Герсон Асеведо перешел в «Депортес Икике». Об этом сообщает официальный сайт чилийского клуба.
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Контракт с Асеведо рассчитан до июня 2018 года. Он стал четвертым новичком клуба, который выступает в высшей лиге своей страны. Чилийский хавбек вернулся на родину спустя восемь лет выступлений в европейских чемпионатах.
Последним клубом Асеведо был «Кайрат». В алматинский клуб чилиец перешел в июне 2016 года, подписав контракт на два сезона. В чемпионате Казахстана он забил два года и отдал три результативные передачи в 11 матчах, а в Лиге Европы провел три встречи.
Этой зимой главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе отказался от услуг Асеведо. В январе чилийцем интересовалась сербская «Црвена Звезда», но в итоге он полгода провел в статусе безработного.
До Казахстана Асеведо выступал за российские «Урал» и «Мордовию», а также за четыре клуба из родного Чили. В составе национальной сборной он провел один товарищеский матч в 2011 году.
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