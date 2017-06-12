Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30049363/
12 июня 2017, 14:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бывший легионер «Кайрата» спустя полгода после отъезда из Казахстана нашел новый клуб

Экс-полузащитник «Кайрата» Герсон Асеведо перешел в «Депортес Икике». Об этом сообщает официальный сайт чилийского клуба.

Он покинул алматинский клуб несмотря на двухлетний контракт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт с Асеведо рассчитан до июня 2018 года. Он стал четвертым новичком клуба, который выступает в высшей лиге своей страны. Чилийский хавбек вернулся на родину спустя восемь лет выступлений в европейских чемпионатах.

Последним клубом Асеведо был «Кайрат». В алматинский клуб чилиец перешел в июне 2016 года, подписав контракт на два сезона. В чемпионате Казахстана он забил два года и отдал три результативные передачи в 11 матчах, а в Лиге Европы провел три встречи.

Этой зимой главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе отказался от услуг Асеведо. В январе чилийцем интересовалась сербская «Црвена Звезда», но в итоге он полгода провел в статусе безработного.

До Казахстана Асеведо выступал за российские «Урал» и «Мордовию», а также за четыре клуба из родного Чили. В составе национальной сборной он провел один товарищеский матч в 2011 году.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Ли переходит в «Ордабасы»

Ли переходит в «Ордабасы»

По информации Sports.kz, 23-летний казахстанец Виталий Ли в летнее трансферное окно пополнит состав «Ордабасы».
Еще 7 новостей  Все новости
12 июня

Кто должен быть капитаном сборной Казахстана по футболу

Бывший легионер "Кайрата" спустя полгода после отъезда из Казахстана нашел новый клуб

Фируза Шарипова встретится с непобежденной россиянкой в титульном бою