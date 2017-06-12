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12 июня 2017, 14:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» решил заменить Пепе защитником Вальехо

Тренерский штаб и руководство мадридского «Реала» определились в вопросе замены для защитника Пепе, который покидает стан «сливочных», сообщает Marca.

Этим футболистом является 20-летний защитник «Королевского клуба» Хесус Вальехо, который в последнем сезоне выступал на правах аренды за «Айнтрахт». Представители «Королевского клуба» в течение всего сезона следили за игрой Вальехо. Немецкий клуб в свою очередь надеялся продлить аренду игрока, так как он проявлял себя в матчах Бундеслиги очень достойно. Однако Вальехо не избежал и травм, приняв участие в 25 матчах. Игрок отметился 1 голом.

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