«Реал» решил заменить Пепе защитником Вальехо

Этим футболистом является 20-летний защитник «Королевского клуба» Хесус Вальехо, который в последнем сезоне выступал на правах аренды за «Айнтрахт». Представители «Королевского клуба» в течение всего сезона следили за игрой Вальехо. Немецкий клуб в свою очередь надеялся продлить аренду игрока, так как он проявлял себя в матчах Бундеслиги очень достойно. Однако Вальехо не избежал и травм, приняв участие в 25 матчах. Игрок отметился 1 голом.