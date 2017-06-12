10 молодых игроков, которые сменят команду этим летом

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Махмуд Дахуд

21 год, «Боруссия» М



Стоимость: 15 млн евро (здесь и далее — по данным сайта Transfermarkt.de).

Об этом трансфере можно говорить уже как о свершившемся факте. Этим летом Махмуд Дахуд сменит мёнхенгладбахскую «Юоруссию» на дортмундскую за 10 млн евро. Это уже подтвердили в обоих клубах. Махмуд в своё время стал первым сирийцем в истории Бундеслиги, правда немецкий паспорт позволяет ему играть за сборную Германии. Последние несколько лет центральный полузащитник ударными темпами прогрессировал и сейчас готов выйти на новый уровень.

Леон Горецка

22 года, «Шальке»



Стоимость: 20 млн евро



Проваливший сезон «Шальке» не примет участия в еврокубках в следующем сезоне, потому многие талантливые игроки, находящиеся в команде, наверняка уже начали поиски нового клуба. Горецка — один из немногих в составе «кобальтовых», кто может записать себе последние 9 месяцев в актив. Леон наработал на солидные оценки от Kicker, несмотря на блеклую игру всей команды, потому интерес к нему «Баварии» вполне оправдан. Кстати, оценить талант Горецки мы сможем уже на Кубке Конфедераций.

Джонатан Та

21 год, «Байер»



Стоимость: 22 млн евро



Джонатан серьёзно подпортил себе репутацию в этом сезоне. 55 пропущенных мячей и 12 место в турнирной таблице — совсем не то, чего ждали от команды, совсем недавно выступавшей в Лиге чемпионов. Центральный защитник Та провёл откровенно не лучший сезон, но интерес к нему со стороны «МЮ» и «Ливерпуля» вполне конкретен. Вместе с Та Леверкузен наверняка покинет и Бернд Лено, а Юлиан Брандт уже успел подписать предварительный контракт с «Баварией».

Андре Силва

21 год, «Порту»



Стоимость: 16 млн евро



«Когда я уйду из сборной, Португалия останется в хороших руках — у нас есть великолепный форвард Андре Силва», — ещё никто не удостаивался таких слов от Криштиану Роналду. Андре Силва забил 16 мячей в чемпионате страны в составе «Порту», 5 мячей в 5 играх за сборную Португалии и сейчас считается главным активом «драконов». В начале весны Криштиану заявил, что «Реал» обязан приобрести Силву. Запрашиваемые «Порту» 60 млн евро не должны стать преградой.

Киллиан Мбаппе

18 лет, «Монако»



О таланте нападающего «Монако» уже написано столько, что в 100-й раз писать о том, как быстр и техничен этот парень уже не имеет смысла. С огромной долей вероятности Киллиан покинет Лазурный берег и переберётся в один из крупных мегаполисов Европы. А в обратном направлении последует сумма, превышающая 100 млн евро.

Тома Лемар

21 год, «Монако»



Стоимость: 24 млн евро



Ещё один вундеркинд из «Монако», о котором, правда, говорят не так часто, как о его напарнике. А зря. Лемар записал на свой счёт 9 голов и 10 ассистов в Лиге 1, внеся огромный вклад в чемпионство своей команды. Миниатюрный и техничный атакующий полузащитник с великолепной культурой паса уже востребован на трансферном рынке. «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Арсенал» уже стоят в очереди. К слову, «Монако» уже успешно экспортирует свои таланты — Бернарду Силва продан в «Ман Сити» за 50 млн евро.

Никлас Зюле

21 год, «Хоффенхайм»



Стоимость: 20 млн евро



Никлас должен был пополнить состав «Баварии» ещё прошлой зимой, однако трансфер по тем или иным причинам сорвался. Зюле — определяющая фигура в оборонительных построениях главного новатора Бундеслиги этого сезона Юлиана Нагельсманна. 29-летний тренер быстро нашёл общий язык с 21-летним защитником, на котором во многом держится конструкция «Хоффенхайма». И да, его мы тоже увидим на Кубке Конфедераций.

Бальде Кейта

22 года, «Лацио»



Стоимость: 17 млн евро



Крайний нападающий «Лацио» в 22 года сумел забить 16 голов в Серии А. Больше него в команде наколотил только Чиро Иммобиле (23 мяча). Само собой, быстрый и техничный вингер «орлов» уже попал в сферу интересов многих европейских клубов. Активнее всего ведут себя «Милан» и «Ювентус», выступающие с конкретными предложениями. Также на горизонте маячат «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и… «Зенит». Роберто Манчини очень заинтересован в приобретении этого игрока и, похоже, плевать хотел на предрассудки виража.

Тео Эрнандес

19 лет, «Атлетико»



Стоимость: 10 млн евро



Имя этого футболиста всплывало в прессе не так часто, как имена других игроков из этого рейтинга. Однако не зря испанские топ-клубы развернули настоящую охоту за левым защитником «Атлетико», прошлый сезон проведшим в аренде в «Алавесе». Тео Эрнандес обладает всеми качествами, чтобы уже сейчас бороться за место в составе сборной Франции или Испании (за кого Тео будет выступать — ещё неизвестно). Ближе всего к приобретению контракта Эрнандеса находится «Реал». Поговаривают, что на «Бернабеу» уже подготавливают специальную площадку для представления новичка.

Каспер Дольберг

19 лет, «Аякс»



Стоимость: 8 млн евро



Конечно, «Аякс» заработает гораздо большую сумму на трансфере своего центрального нападающего. Дольбергу ещё не исполнилось и 20, а он уже забивает на самом высоком уровне.



И забивает много. Несмотря на свои внушительные антропометрические данные, Каспер здорово обращается с мячом, а самое главное, знает, как забивать голы. Безусловно, датчанин — главная звезда нынешнего «Аякса». За него и ещё нескольких его талантливых партнёров уже совсем скоро развернётся настоящая битва.