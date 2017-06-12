Янузай может продолжить карьеру в «Реал Сосьедад»

Как сообщает Marca, 22-летний футболист заинтересовал «Реал Сосьедад». Отмечается, что манкунианцы хотят выручить с продажи футболиста £ 8−12 млн (€ 9,1−13,7 млн).



В то же время испанский клуб готов выкупить бельгийца примерноза € 5 млн. Янузай прошлый сезон провёл на правах аренды в «Сандерленде», сыграв 25 матчей и отметившись тремя передачами в АПЛ. Контракт хавбека с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2018 года.